Düzce\'de Off-Road Tutarları Ayı ve Yavrularını Görüntüledi

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DÜZCE'de karla kaplı Odayeri Yaylası'na çıkan Off-Road tutkunları, kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrularını görüntüledi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, beyaz manzaranın keyfini çıkarmak isteyen Off-Road tutkunları, araçlarıyla Odayeri Yaylası'na çıktı. Karda gezinti yapan grup, burada kış uykusuna yatmayan ayı ve yavruları ile karşılaştı. Grup, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.