Düzce'de Öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı Klibi

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Düzce'de ortaokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla klip çekti.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanan Fatih Ortaokulu öğrencileri, 1 hafta önce okul bahçesinde "Feda Türkiye'm" parçası eşliğinde sunacakları gösteri için provalara başladı.

Çalışmalarını tamamlayan 250 öğrenci, ay yıldızlı tişörtlerini giyerek kamera karşısına geçti.

"Feda Türkiye'm" parçasını koro halinde seslendiren öğrencilerin ahenk içinde yaptığı gösteri performansı, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.