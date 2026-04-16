Düzce'de Okul Sporları Bilardo Müsabakaları - Son Dakika
Düzce'de Okul Sporları Bilardo Müsabakaları

16.04.2026 16:47
Düzce'de 100 sporcunun katıldığı bilardo müsabakaları, genç yeteneklerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Düzce'de "Okul Sporları Pool Bilardo Gençler Kız-Erkek Müsabakaları" düzenlendi.

Yaklaşık 100 sporcu katıldığı organizasyonda, genç sporcular, 2 gün boyunca kıyasıya mücadele ederek yeteneklerini sergiledi.

Müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde Konuralp Anadolu Lisesi'nden Alperen Şeker birinci, Fatih Endüstri Meslek Lisesi'nden Bedirhan Demirci ikinci oldu, Düzce Spor Lisesi'nden Nurettin Sarıoğlu ile Atatürk Lisesi'nden Ahmet Sami Şanlı ise üçüncülüğü paylaştı.

Kızlar kategorisinde ise Safir Koleji'nden Rümeysa Baltacı birinci, Düzce Spor Lisesi'nden Ayşe Özge Gürel ikinci sırada yer aldı. Düzce Spor Lisesi'nden Medine Yamanoğlu ile Safir Koleji'nden Liva Ata üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, milli bilardocu Savaş Bulut ve Düzce Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk tarafından takdim edildi.

Bulut, ayrıca genç sporculara tecrübelerini aktardı.

Yüzme şenliği bitti

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Şenliği sona erdi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Bahçeşehir Yüzme Havuzunda düzenlenen şenliğine 7 spor kulübünden 180 sporcu katıldı.

Kız ve erkek yarışmacıların 18 farklı kategoride mücadele ettiği yarışma, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Final yarışlarıyla sona eren şenlikte, tüm sporculara sertifika verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de Okul Sporları Bilardo Müsabakaları - Son Dakika

SON DAKİKA: Düzce'de Okul Sporları Bilardo Müsabakaları - Son Dakika
