Düzce'de Olta İğnesi Takılan Saztavuğu Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Düzce'de boğazına olta iğnesi takılan saztavuğu tedavi edilerek doğaya salındı.
Efteni Gölü Kuş Cenneti Havzası'nda olta balıkçılığı yapan bir kişi, çevredeki saztavuğunun olta iğnesi yuttuğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine saztavuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
Şube müdürlüğüne getirilen saztavuğu veteriner hekimlerce muayene edildi.
Röntgende saz tavuğunun boğazına takıldığı belirlenen olta iğnesi, veteriner hekim Murat Ünlü tarafından cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.
Tedavisi tamamlanan saztavuğu doğal yaşam ortamına bırakıldı.
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