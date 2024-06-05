Düzce'de Organize Suç Operasyonu: 5 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Organize Suç Operasyonu: 5 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Düzce\'de Organize Suç Operasyonu: 5 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda, organize suç örgütüne yönelik gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu ve diğer suçlara karıştıkları belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu hap ve mermiler ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.06.2024 16:39
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Düzce'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti, yağma, adam yaralama" suçlarına karıştığı belirlenen organize suç örgütünü yönettiği değerlendirilen F.H. ile örgüt içinde faaliyetlerde bulunan K.E, A.Y, C.K. ve T.B'yi takibe aldı.

Belirlenen 7 adrese, 46 personel ve narkotik köpekleriyle eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Ekipler, ev ve araçlardaki aramalarda, 7 sentetik ecza, 4 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 14 uyuşturucu hap ve 7,65 çapında 43 mermi ele geçirdi.

Birçok suçtan kayıtları bulunan 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polis operasyon görüntülerini basınla paylaştı. Kayıtlarda, narkotik köpeğinin bir otomobilin arka koltuk bölümünde havalandırma bölgesinin içerisine gizlenmiş uyuşturucuyu bulması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Organize Suç Operasyonu: 5 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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