Düzce'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Sakarya istikametinde seyreden K.P. idaresindeki 81 AP 478 plakalı otomobil, Düzce Orman Ürünleri Sanayi Sitesi mevkisinde sağ şeritten kavşağa dönen K.Ç'nin kullandığı 61 AHJ 146 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 61 AHJ 146 plakalı araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada kaza anı, 81 AP 478 plakalı otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.
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