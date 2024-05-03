Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Hamiyet K. idaresindeki 22 RP 982 plakalı otomobil, Koçyazı Mahallesi Zahid Kevseri Bulvarı Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda Merih Ö. yönetimindeki 14 KJ 110 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yolun kenarındaki ağaca çarparak duran 22 RP 982 plakalı otomobilin sürücüsü sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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