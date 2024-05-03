Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı

Düzce\'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, Hamiyet K. idaresindeki 22 RP 982 plakalı otomobil ile Merih Ö. yönetimindeki 14 KJ 110 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 22 RP 982 plakalı otomobilin sürücüsü ağaca çarparak sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

03.05.2024 11:37
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Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Hamiyet K. idaresindeki 22 RP 982 plakalı otomobil, Koçyazı Mahallesi Zahid Kevseri Bulvarı Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'nda Merih Ö. yönetimindeki 14 KJ 110 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yolun kenarındaki ağaca çarparak duran 22 RP 982 plakalı otomobilin sürücüsü sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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