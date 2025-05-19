Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Furkan K. idaresindeki 26 NA 799 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde, Çakır K. yönetimindeki 81 ACT 453 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Otomobil-Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?