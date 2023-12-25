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Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Düzce'de seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Düzce\'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
25.12.2023 - 01:45,
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Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kuzey Çevreyolu Kalıcı Konutlar istikametinde seyreden Ö.F.Ş. idaresindeki 81 ET 299 plakalı otomobil, Düzce- Bahçeşehir yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan T.Y.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yaralıları otomobilde sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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