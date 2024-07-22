Düzce'de Park Halindeki Ticari Taksiye Zarar Veren Şüpheliler Yakalandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki ticari taksiye taş ve sopa kullanarak zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Orhangazi Mahallesi'ndeki taksi durağı önünde park halinde olan Serkan Akman'a ait ticari taksiye kimliği belirsiz 2 şüpheli taş ve sopalarla zarar verdi.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kaçmaya çalışan şüpheliler ekiplerin takibiyle yakalandıktan sonra ifadeleri alınmak üzere Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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