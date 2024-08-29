Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kani S. idaresindeki patpat, Kıyıköy Orman Tepe mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Kani S ile tarım aracında bulunan Sevinç ve Suzan S. ile Ramazan K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de patpat kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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