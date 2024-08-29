Düzce'de patpat kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de patpat kazası: 4 kişi yaralandı

Düzce\'de patpat kazası: 4 kişi yaralandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, tarım aracı olarak kullanılan patpatın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda sürücü ve araçta bulunan diğer kişiler hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

29.08.2024 23:46
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kani S. idaresindeki patpat, Kıyıköy Orman Tepe mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Kani S ile tarım aracında bulunan Sevinç ve Suzan S. ile Ramazan K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de patpat kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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