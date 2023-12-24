Düzce\'de sağanak sonrası toprak kayması: Bir ev boşaltıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı.
İlçeye bağlı Yılgın köyü Osmancık Mahallesi'nde Cemil Erdoğan'a ait ahşap ev, toprak kaymasından etkilendi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Yığılca Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, jandarma ve elektrik şirketine bağlı ekipler sevk edildi.
Bölge güvenlik çemberine alındıktan sonra Erdoğan ve eşi tedbir amaçlı tahliye edilerek başka bir eve yerleştirildi.
Aileye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerekli yardımlar sağlandı.
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