Düzce'de sis etkili oldu: Göz gözü görmüyor
Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
DÜZCE - Düzce kent merkezinde sabah saatlerinde sis yüzünden göz gözü görmüyor. Görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.
Düzce şehir merkezinde, Anadolu Otoyolunda, İstanbul Ankara karayolu ile Düzce Zonguldak karayolunda sis sabah saatlerinde etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kent merkezden geçen Asar Çayı kenarında sis güzel görüntüler oluşturdu.
Yetkililer vatandaşların sisli havada yakın araç takibi yapmamalarını ve sis farlarını yakmaları yönünde uyarıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?