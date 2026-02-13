Düzce\'de Suç Örgütüne Operasyon

DÜZCE'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 36 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 178 gram kokain, 29 sentetik hap, 13 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 132 fişek, av tüfeği, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi, 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 520 lira, 25 euro, 101 dolar ve 1 milyon 600 bin liralık çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.