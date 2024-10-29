Düzce'de iş yerine çarpan taksinin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Y.T. idaresindeki 81 T 1330 plakalı taksi, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda bir iş yerine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Taksi Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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