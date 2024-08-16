Düzce'de tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ardıçdibi köyünde S.K. (70) idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü S.K. ile aracın kasasında bulunan eşi Nevcivan K. (69) yaralandı.
Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nevcivan K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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