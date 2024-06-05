Düzce'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Düzce\'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde bir apartmanda tartıştığı arkadaşı Özlem A'yı silahla vurarak öldüren Seçil B'nin tutuklandığı bildirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten ve planlayarak öldürme' suçundan tutuklandığı belirtildi. Cinayetin ardından polisi arayarak kendisini ihbar eden Seçil B'nin olay yerinde 9 adet boş mermi kovanının bulunduğu öğrenildi.

05.06.2024 17:43
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Düzce'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Konuralp Mahallesi'ndeki apartmanın 2. katında tartıştığı arkadaşı Özlem A'yı silahla vurarak öldüren Seçil B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten ve planlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Bu arada Seçil B'nin, cinayetin ardından polisi arayarak kendisini ihbar ettiği ve olay yerinde 9 adet boş mermi kovanının bulunduğu öğrenildi.

Dün, Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki apartmanın 2. katında oturan Özlem A. (37) ve arkadaşı Seçil B. (45) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Seçil B'nin tabancayla ateş ettiği Özlem A. hayatını kaybetmişti. Polis, Seçil B'yi suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Konuralp, Düzce, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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