 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Düzce'de D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Düzce\'de tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
14.12.2023 - 20:35,
Abone Ol

Düzce'de, tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Kervan mevkisinde, H.Ç. idaresindeki 81 ABR 025 plakalı otomobil, önünde seyreden S.Y. yönetimindeki 14 EG 553 plakalı tırla çarpıştı.

Daha sonra bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü H.Ç. ve yanındaki E.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü H.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Düzce, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika


20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32
CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
20:28
Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:44
Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Son Dakika
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 21:10:53. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement