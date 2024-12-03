Düzce'de Toprak Kayması, İki Köyün Yolu Kapandı

Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu iki köyün yolu ulaşıma kapandı.

Hacıyeri ve Hocatman köylerinin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yolun taş ocağı mevkisinde yaklaşık 50 metrelik kısımda heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu iki köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağladı, İl Özel İdaresi ve AFAD tarafından çalışma başlatıldı.

Bu arada heyelan sırasında bölgede yoldan geçen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan ekipler, toprak kayması esnasında yoldan geçen araç olup olmadığını araştırıyor.