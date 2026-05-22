Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Sinirci köyü mevkisinde, C.E. idaresindeki B 34 GNT plakalı otomobil, M.G. yönetimindeki 41 AYZ 936 plakalı kamyonet ile Z.Ş'nin kullandığı 61 AIY 675 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?