Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
14.07.2026 20:26
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Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde emniyet şeridinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden O.M. (36) idaresindeki 34 CEB 853 plakalı hafif ticari araca, Sarıçökek mevkisinde emniyet şeridinde durakladığı esnada aynı yönde ilerleyen M.G. (43) yönetimindeki 33 BFL 90 plakalı hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 33 BFL 90 plakalı aracın sürücüsü ile yolcular N.G (37), B.G. (17) ve M.G. (13) yaralandı.

Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Düzce, Yaşam, Son Dakika

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