Kaynaşlı\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki 81 ABS 362 plakalı otomobil ile R.P. yönetimindeki 34 UE 9360 plakalı otomobil, kar yağışı ve sisin etkili olduğu Dipsizgöl'ü Çamlıca köyüne bağlayan yolda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü R.P. ile aynı araçta bulunan C.P, Z.P, S.P. ve H.P. yaralandı.

Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.