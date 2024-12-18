Düzce'de Türk Malları Haftası Coşkusu - Son Dakika
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Düzce'de Türk Malları Haftası Coşkusu

Düzce\'de Türk Malları Haftası Coşkusu

Düzce Belediyesi, çocuklar için Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenleyerek yerli ürünlere dikkat çekti.

18.12.2024 10:47
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Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi ve Gündüz Bakımevi'nde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl aralık ayının ikinci haftası gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuk üniversitesinde öğrenim gören çocuklar, stantlar hazırlayarak sebze meyve şeklinde kostümler giydi. Minik şefler mutfağında ise bal kabaklı magnolya yapılarak ikram edildi.

Düzce Belediyesi Belka AŞ. bünyesinde faaliyetlerini sürdüren gündüz bakımevi öğrencileri de tasarladıkları kostümlerle rengarenk defile düzenledi.

Meyve ve sebze temalı kostümleriyle podyuma çıkan minikler, yerli malı ürünlerin kullanımına dikkati çekti.

Evlerinden getirdikleri yiyecekleri de birbirlerine ikram eden minikler, farkındalık oluşturdu.

Yığılca Balköy Kooperatifi coğrafi işaretli kestane balını satışa sunmaya başladı

Düzce'nin coğrafi işaretli kestane balı, Yığılca Balköy Kooperarifi ile satışa sunulmaya başlandı.

Yığılca ilçesindeki bal üreticilerinden oluşan kooperatif, kestane balını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla harekete geçti.

Yeni pazarlama stratejisi geliştiren kooperatif, kestane balını 7 gramlık ambalajlar halinde ev, ofis, okul, kafe gibi farklı ortamlarda tüketilmesine olanak sağlıyor.

Projeyle şeker ve glikoz bazlı tatlandırıcıların zararlarının minimize edilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda kestane balı farklı miktarlarda paketler halinde satışa sunuldu.

Yığılca Balköy Kooperatifi Başkanı Turgut Ilgın, Yığılca'da üretilen kestane balının bölgedeki en kaliteli ürün olduğunu söyleyerek, "Bal tüketim alışkanlığımız genel itibarıyla 40 yaş ve üzerinde. Bu projeyle balımızı gençlerimizin zaman geçirdiği kafe, restoran, çay bahçeleri gibi yerlerin tüketim konseptine uygun hale getirmeyi amaçladık. Bunu yaparak bal tüketim alışkanlığını gençlerimize de kazandırmaya çalışıyoruz. Öte yandan ilimizin coğrafi işaretli kestane balının tanıtımına da katkı sağlanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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