Düzce'de üniversiteler hariç eğitime kuvvetli yağış riskiyle 16 Ekim Cuma ara verildi - Son Dakika
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Düzce'de üniversiteler hariç eğitime kuvvetli yağış riskiyle 16 Ekim Cuma ara verildi

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Düzce Valiliği, şiddetli yağış uyarısı nedeniyle resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) 16 Ekim 2026 Cuma eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Düzce'de kuvvetli yağış riskine karşı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Beklenen yağışın genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin ve ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 16 Ekim 2026 Cuma ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı, anaokuluna ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun ise ilgili amirler tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce'de üniversiteler hariç eğitime kuvvetli yağış riskiyle 16 Ekim Cuma ara verildi - Son Dakika
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