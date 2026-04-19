Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 6 gram sentetik uyuşturucu ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunan H.U. (27) gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Uyuşturucu satın aldığı tespit edilen şüpheliye de işlem yapıldı.
