Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 6 gram sentetik uyuşturucu ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunan H.U. (27) gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu satın aldığı tespit edilen şüpheliye de işlem yapıldı.