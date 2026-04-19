Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

19.04.2026 14:52
Düzce'de düzenlenen operasyonda 27 yaşındaki H.U. uyuşturucu ile tutuklandı, 6 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 6 gram sentetik uyuşturucu ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunan H.U. (27) gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu satın aldığı tespit edilen şüpheliye de işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Gülistan Doku dosyasında "profesyonel" savunma! İşte oğul Sonel'in çelişkilerle dolu jandarma ifadesi
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
