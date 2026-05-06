Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, E.D. ve F.E.S'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin iş yerleri ve adreslerine operasyon düzenledi.

Söz konusu yerlerde yapılan aramalarda 266 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan E.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.