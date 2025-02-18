Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen operasyonda 15 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

18.02.2025 12:18
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplernin düzenlediği operasyonda, 15 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.M. ve B.C, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İş yerinde 117 litre etil alkol ele geçirildi

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde 117 litre etil alkol, 250 aroma verici kit ele geçirdi.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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