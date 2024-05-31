Düzce\'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncel

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan O. K, U. S ve B.Ş'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 81 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve otomatik silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.K ve U.S, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.