Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Düzce\'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttüğü belirtildi. Operasyon kapsamında O.K, U.S ve B.Ş'nin ev ve araçlarında yapılan aramada 81 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve otomatik silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.K ve U.S, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31.05.2024 19:25
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Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan O. K, U. S ve B.Ş'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 81 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve otomatik silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.K ve U.S, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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