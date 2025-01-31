Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, suçtan elde eldildiği değerlendirilen 2 bin 400 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.