Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.O'nun (28) üst ve eşya aramasında 20 gramı sentetik 30 gram uyuşturucu madde ve 448 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.