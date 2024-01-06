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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 66 gram sentetik uyuşturucu, 60 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve T.B. ile Ö.T. tutuklandı, G.K. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce\'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
06.01.2024 - 19:11,
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, T.B, G.K, Ö.T. ve A.S'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 66 gram sentetik uyuşturucu, 60 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.B. ve Ö.T, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, G.K. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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