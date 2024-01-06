Düzce\'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, T.B, G.K, Ö.T. ve A.S'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 66 gram sentetik uyuşturucu, 60 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.B. ve Ö.T, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, G.K. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.