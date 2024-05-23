Düzce\'de yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı

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Düzce'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 75 gram uyuşturucu madde, 50 uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 22 şüpheliye, "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan işlem yapıldı.