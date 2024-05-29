Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Düzce\'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağa Mahallesi'nde takibe aldıkları şüpheli A.Ç'nin uyuşturucu sattığını tespit etti. Yapılan üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Ayrıca, zanlıdan uyuşturucu satın aldığı belirlenen 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

29.05.2024 17:11
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ağa Mahallesi'nde takibe alınan şüpheli A.Ç'nin, 2 kişiye uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine yapılan üst aramasında 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Zanlıdan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Narkotik, Düzce, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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