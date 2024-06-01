Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama - Son Dakika
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Düzce\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

01.06.2024 19:15
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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu Y.M'nin ev ve aracında yapılan aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Y.M. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Düzce, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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