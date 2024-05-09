Düzce'de Uyuşturucu Satıcısına Operasyon: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de Uyuşturucu Satıcısına Operasyon: Şüpheli Tutuklandı

Düzce\'de Uyuşturucu Satıcısına Operasyon: Şüpheli Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda, şüpheli R.T. gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 253 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

09.05.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheli R.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 253 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Uyuşturucu Satıcısına Operasyon: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:56 Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda İşte masadaki rakam Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam
08:46 İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
00:18 Sevan Nişanyan’dan skandal paylaşım Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk’e hakaret etti Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti
23:08 Tel Aviv’de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale Tel Aviv'de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
08:06 Operasyonlar sürüyor “Ayazlar“ suç örgütü çökertildi Operasyonlar sürüyor! "Ayazlar" suç örgütü çökertildi
05:11 Denizli’de hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü Denizli'de hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü
00:35 Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 09:32:26. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Uyuşturucu Satıcısına Operasyon: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement