Düzce'de Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde götüreceği değerlendirilen B.Ç. ve D.Y'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada 157 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.