DÜZCE'de 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Hamidiye Mahallesi'nde Hasan Gündüz ve Hüseyin Gündüz'e ait olduğu belirtilen 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, ihbar üzerine adres eitfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de yangın: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?