Düzce\'de Yangın Kontrol Altında

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.
Mısırlık köyünde çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine Cumayeri ve Düzce belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürülen yangında, çoğunluğu fındık bahçesi 5 dönüm alan zarar gördü.
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