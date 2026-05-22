Düzce\'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, Alkollü Sürücü Gözaltında

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve alkollü olduğu belirlenen sürücülerden Cemal E. gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi Sinirci köyü mevkisinde meydana geldi. Cemal E. idaresindeki B 34 GNT yabancı plakalı otomobil, orta şeritte ilerleyen Mevlana G. idaresindeki 41 AYZ 936 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araç da sol şeritte seyir halindeki Zafer Ş. yönetimindeki 61 AIY 675 plakalı otomobile çarptı. Kazada Zafer Ş., Eren N. ve Yasin G. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Öte yandan, kazaya karışan araç sürücülerinden Cemal E.'nin 2.05 promil alkollü olduğu tespit edilip, gözaltına alındı.