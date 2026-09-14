Düzce\'deki ahşap kapı fabrikası yangınında soğutma tamamlandı

Düzce'de yangın çıkan ahşap kapı fabrikasında ekipler soğutma çalışmalarını tamamladı.

Merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında çıkan ve gece kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Fabrika ve eklentilerinde yanan malzemeler dışarıya çıkarıldı, yangında zarar görmeyen materyaller ise işçiler tarafından güvenli alana taşındı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gece boyu süren soğutma çalışmalarını tamamladı.

Muhtemel olumsuzluklara karşı 2 itfaiye aracı bölgede bekletiliyor.

Bu arada, yangında zarar gören alan dronla görüntülendi.