Düzce'deki depremde yıkılan cami, devlet-vatandaş işbirliğiyle yeniden açıldı - Son Dakika
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Düzce'deki depremde yıkılan cami, devlet-vatandaş işbirliğiyle yeniden açıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Sarıdere Camisi, devlet-vatandaş işbirliğiyle tekrar yapılarak ibadete açıldı. Caminin açılış törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

14.06.2024 18:53
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak yıkılan cami, devlet-vatandaş işbirliğiyle tekrar yapılarak ibadete açıldı.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde ağır hasar alan Sarıdere Camisi'nin yıkımı gerçekleştirildi. Aynı yerinde yaklaşık 500 metrekare alana 1000 kişi kapasiteli devlet-vatandaş işbirliğiyle 20 ayda yapılan cami ibadete açıldı.

Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2022'deki depremde 25 caminin hasar gördüğünü söyledi.

Depremin hemen ardından tehlike arz eden camilerin yıkımlarının gerçekleştirildiğini anlatan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Düzce, Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç vilayeti. Düzce enerjisiyle, sinerjisiyle, birlik ve beraberliğiyle güzel bir örnek sunuyor. Gerçekten vilayet olarak yarattığımız imece ve bu imecenin yarattığı sinerjiyle tüm inşaatlarımız seri bir şekilde devam etmekte. Önümüzdeki 1 ay içerisinde, Allah'ın izniyle 2 camimizi daha ibadete açacağız."

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk "Sarıdere köyü eski muhtarımızı da tebrik etmek istiyorum. Hiç kimseyi beklemeden, tabiri caizse sağına soluna bakmadan 'Biz bu işi yaparız.' dediler yola koyuldular." diye konuştu.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'deki depremde yıkılan cami, devlet-vatandaş işbirliğiyle yeniden açıldı - Son Dakika

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