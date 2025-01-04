Düzce'de off-road tutkunlarının Türk bayrağının kirlenmemesi için gösterdiği hassasiyet, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından şehir dışından gelen off-road tutkunları, Sinekli Yaylası'nda Düzce off-road grubuyla buluştu.
Yolda ilerleyen gruptan, misafir aracın arkasındaki Türk bayrağının kirlenmemesi için telsizle yapılan uyarı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, kirlenmemesi için uyarı yapılan Türk bayrağının aracın arkasında bulunduğu yerden çıkarılması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Düzce'deki Off-road Tutkunlarından Bayrak Hassasiyeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?