Düzce Gölyaka'da 2 genç, kapalı büfeye ekmeğin parasını kameraya gösterip bıraktı - Son Dakika
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Düzce Gölyaka'da 2 genç, kapalı büfeye ekmeğin parasını kameraya gösterip bıraktı

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Düzce Gölyaka'da dün akşam ekmek aldıktan sonra işletmenin kapalı olduğunu fark eden 2 genç, ekmeğin parasını güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı. İş yerini açan esnaf Soner Gök, dolaptaki parayı görünce kamera kaydını izledi ve gençlerin davranışından duygulandı.

Düzce'de kapalı büfeden ekmek alan 2 genç, parayı güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı.

Gölyaka ilçesinde dün akşam geç saatlerinde ekmek almak için bir büfeye giden 2 genç, dışarıdaki dolaptan ekmek aldıktan sonra işletmenin kapalı olduğunu fark etti.

Gençler, işletmenin güvenlik kamerasına önce aldıkları ekmeği, ardından da parayı göstererek dolaba bıraktı.

İş yerini açmak için gelen esnaf Soner Gök, ekmek dolabının içinde parayı görünce güvenlik kamerasını izledi.

Görüntüyü gören Gök, gençlerin davranışlarından dolayı çok mutlu oldu.

Gök, AA muhabirine, sabah iş yerini açtığında ekmek dolabında bir miktar para fark ettiğini belirterek, "Kamera kayıtlarına baktım, görüntüleri fark ettim. Duygulandım, hala böyle insanların olması gerçekten çok güzel. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kaynak: AA
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