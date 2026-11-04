Düzce Üniversitesi Malezya'daki iki üniversiteyle öğrenci değişimi protokolü imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Üniversitesi Malezya'daki iki üniversiteyle öğrenci değişimi protokolü imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Üniversitesi Malezya\'daki iki üniversiteyle öğrenci değişimi protokolü imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Düzce Üniversitesi, Malezya'daki Sultan Zainal Abidin Üniversitesi ve INTI Uluslararası Üniversitesi ile akademik işbirliği protokolü imzaladı. Protokol; öğrenci, akademik ve idari personel değişiminin yanı sıra staj, tez araştırmaları ve ortak araştırma projelerini kapsıyor.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi (UniSZA) ve INTI Uluslararası Üniversitesi arasında akademik işbirliği anlaşması imzalandı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, ikili işbirliği ve ortak hareketliliklerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan protokolle, iki üniversitenin bilim insanları tarafından ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

Rektörlük Çalıştay Salonu'ndaki programda DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Sultan Zainal Abidin Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fadzli Bin Adam, INTI Uluslararası Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Wong Ling Shing imzaladı.

Üniversiteler arasında akademik, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan protokol, öğrenci, akademik ve idari personel değişimini, öğrenci stajları ve tez araştırmalarında işbirliğini ve ortak araştırma projelerinin yürütülmesini kapsıyor.

Kaynak: AA
Düzce ÜniversitesiMalezyaEğitimGüncelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Arda Güler’den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj
19:36
Rakip Liverpool Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
18:41
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 19:55:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi Malezya'daki iki üniversiteyle öğrenci değişimi protokolü imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android