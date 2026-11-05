Düzce Üniversitesi'nde aile konferansında dijitalleşmenin etkisi ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Üniversitesi'nde aile konferansında dijitalleşmenin etkisi ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Düzce Üniversitesi'nde 'Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak' konferansı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut aile hizmetlerini, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir dijitalleşmenin aileye etkisini anlattı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından "Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, aile konusunu dini ve sosyal boyutlarıyla değerlendirerek, aileye yönelik yürüttükleri hizmetler ve akademik çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Akbulut, aile olmanın yeryüzünü cennete dönüştürebileceğini belirterek evi yuvaya dönüştürmenin önemini, huzur ve mutluluğun temelindeki sevginin merhamet, hoşgörü, saygı ve ihsanla oluştuğunu kaydetti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de ailenin bireyin kişiliğinin şekillendiği, sevgi, saygı, güven ve sorumluluk gibi temel değerlerin kazanıldığı, toplumsal ve kültürel birikimin kuşaktan kuşağa aktarıldığı en önemli kurumlardan biri olduğunu anlattı.

Teknolojik gelişmelerin, dijitalleşmenin ve değişen yaşam biçimlerinin aile ilişkilerinde önemli dönüşümleri beraberinde getirdiğini belirten Sözbir, bu süreçte değişen koşullara uyum sağlarken aileyi ayakta tutan değerlerin korunmasının, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesinin ve aile içi dayanışmanın sürdürülmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Program, hediye ile teşekkür belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Diyanet İşleri BaşkanlığıDüzce ÜniversitesiRektörEğitimGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler
Nihat Kahveci’den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul’a inemezler Nihat Kahveci'den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul'a inemezler
Yok artık Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki... Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
20:44
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:31
İran’a mı gidiyor İsmail Kartal’dan açıklama
İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama
20:06
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
19:56
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
19:44
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
19:26
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 20:56:09. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi'nde aile konferansında dijitalleşmenin etkisi ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android