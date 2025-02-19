Düzce Üniversitesi\'nde Danışmanlık Çalıştayı

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Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin ve Sürecin Geliştirilmesi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Dekanlığı, Eğitim Fakültesi ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, üniversitenin akademik danışmanlık süreçlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amaçlandı.

Çalıştayda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, konunun üniversite öğrencileri için kritik öneme sahip olduğunu, danışmanlık hizmetlerinin daha etkili hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi H. Merve Eriş Hasırcı yaptığı sunumda, akademik danışmanlık hizmetinin yalnızca ders seçimi veya akademik konularla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilerin kariyer planlaması, sosyal gelişimleri ve psikolojik destek gibi konularda da rehberlik almalarının önemine değindi.

Çalıştay kapsamında katılımcılar, akademik danışmanlık sürecinin daha verimli hale getirilmesi için çeşitli öneriler sundu ve mevcut sistemin iyileştirilmesi adına yapılması gerekenleri tartıştı.

Akademik danışmanlık süreçlerinin daha etkili yürütülmesi için ortak çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından çalıştay sona erdi.