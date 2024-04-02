Düzce Valiliği, Özel Kreşte Yaşanan Darp Olayı İçin Soruşturma Başlattı

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Düzce Valiliği, özel bir kreşte yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan "Kreşte Şok Skandal" haberleriyle ilgili açıklama yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ihbar ulaştığı gibi söz konusu kuruluşa gidildiği anlatılan açıklamada, "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan sorumlu denetim komisyonunca kuruluş incelemeye alınarak taraflarla görüşmeler yapılmış, elde edilebilen bilgi ve belgeler üzerinden ön tetkikler gerçekleştirilmiştir." denildi.

Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin idari soruşturmanın başlatıldığı aktarılarak, "Haberde mağdur olduğu bildirilen çocuğumuzun velisi tarafından şikayette bulunulduğu, konuyla ilgili adli soruşturmanın da başlatıldığı öğrenilmiştir. Haberde yer alan tüm iddialar hassasiyetle incelenmekte olup gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.