Düzce Valisi Aslan, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
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Düzce Valisi Aslan, Yılın Kareleri Oylamasında

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2024'ün en iyi fotoğraflarını seçmek için oylama yaptı.

16.01.2025 14:23
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Yola Devam" karesini seçen Aslan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", "Haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Gece Nöbeti" fotoğrafını tercih etti.

Aslan, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını oyladı.

Vali Aslan, AA muhabirine, fotoğrafları iki açıdan değerlendirdiğini belirterek, "Dünyanın çok farklı yerlerinden çekilmiş kareler var. Bu, Anadolu Ajansının uluslararası başarısının resmi. Fotoğraf sanatına ilgi duyan bir mülki idare amiri olarak da anın yakalanması, haberin o anda yakalanabilmesi yönleriyle fotoğraf tekniği ve sanatı açısından değerlendirmede bulunmaya çalıştım." dedi.

Fotoğrafların çekilmesinde emek veren Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eden Aslan, "Hepsi birbirinden anlamlı fotoğraflar, sanatsal anlamda, hayatın gerçekliğinin okuyucuya, vatandaşlarımıza nakledilmesi adına anlamlı fotoğraflardı. 140 fotoğraf arasından zorlanarak da olsa 5'ini seçtim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Selçuk Aslan, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Valisi Aslan, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

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