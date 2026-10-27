Düzce Yığılca'da kontrolden çıkan patpat devrildi, 19 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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Düzce Yığılca'da kontrolden çıkan patpat devrildi, 19 yaşındaki sürücü öldü

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Düzce Yığılca\'da kontrolden çıkan patpat devrildi, 19 yaşındaki sürücü öldü
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinde Çukurören köyü sapağında devrilen patpatın 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Yığılca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde tarım aracı olarak kullanılan patpatın devrilmesi sonucu Muhammet Fidan (19) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Yığılca-Yedigöller grup yolu Çukurören köyü sapağında meydana geldi. Muhammet Fidan'ın kullandığı patpat, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Muhammet Fidan yola savrularak hareketsiz kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Yığılca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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