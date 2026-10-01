Düzce Yığılca'da silobasın hatalı sollaması motosikletlinin kask kamerasına yansıdı

Düzce Yığılca'da silobasın hatalı sollaması motosikletlinin kask kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Yığılca ilçesinde silobas sürücüsünün yasak yerde yaptığı hatalı sollama, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsünün karşı karşıya kalmasına neden oldu. Motosiklet sürücüsü son anda bariyere yönelerek çarpışmaktan kurtulurken o anlar kask kamerasınca kaydedildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde silobas şoförünün kazaya sebebiyet verecek hatalı sollaması, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.
İlçeden Düzce istikametine seyreden silobasın sürücüsü, Dutlar köyü mevkisinde başka bir kamyonu sollamak istedi.
Sollamanın yasak olduğu mevkide şerit değiştiren silobas, karşı yönden gelen E.A'nın kullandığı motosikletle karşı karşıya kaldı.
Durumu fark eden E.A, son anda motosikleti yavaşlatıp yol kenarındaki bariyere doğru yönlendirerek silobasla çarpışmaktan kurtuldu.
Kazaya sebebiyet verecek hatalı sollama anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kayda alındı.
Kaynak: AA
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